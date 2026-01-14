Yeniden Refah Partili Bekin, ABD ve İsrail'in İran politikasını eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, " İran'daki istikrarsızlığın, ABD ve siyonist İsrail dışında hiç kimseye fayda getirmeyeceği bir gerçektir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yaşanan vahşet ve katliamlar tüm boyutlarıyla gözler önünde dururken, siyonist İsrail ve ABD yönetiminin Venezuela'dan sonra İran'da da iç kargaşa çıkarmaya yönelik adımlar attığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuku yok sayarak İran'daki protesto eylemlerinin devam etmesi çağrısında bulunduğunu, şiddeti teşvik ettiğini söyleyen Bekin, bu tutumun hiçbir şekilde izahının olmadığını belirtti.

ABD ekonomisinin çöküş sürecine girdiğini, bu çöküşü ertelemek için yeraltı zenginliğine sahip birçok ülkeyi şiddet sarmalına sürüklediğini ifade eden Bekin, şöyle konuştu:

"ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in güdümündeki saldırgan tutumlu politikasının salt İran açısından değil, Türkiye açısından da son derece tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilecek boyutta olacağını ve İran'dan sonra Türkiye'yi de hedef alabilecek gelişme gösterebileceğini açıkça görmek gerekir. ABD, bölgemizde huzur ve istikrardan çok İsrail'in çıkarlarına hizmet etmekte olduğu bir gerçektir. Bu gerçeklerin bir türlü farkına varılamaması, ülke açısından telafisi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıkmasına neden olacağı açıktır. İran'daki istikrarsızlığın, ABD ve siyonist İsrail dışında hiç kimseye fayda getirmeyeceği bir gerçektir."

Bekin, İran'ın bir an önce huzur ve istikrara kavuşmasını temenni ettiklerini dile getirdi.