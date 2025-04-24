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Doğan Bekin: Depremi Göz Ardı Etmemeliyiz

Doğan Bekin: Depremi Göz Ardı Etmemeliyiz
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İstanbul'da meydana gelen depremi anımsatarak, milli iradeyi kutlarken bu durumu göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı. Bekin, TBMM Başkanı'na da yanıtlanmayan önergeleri için sorumluluk çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "105 yıl önce kurulmuş olan milli iradeyi kutlarken, İstanbul'da meydana gelen depremi göz ardı etmemeliyiz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekillerinin yazılı soru önergeleri yönelttiğini anımsattı.

Kendisinin şu ana kadar yönelttiği 100 soru önergesinden 60'ına yanıt verilmediğini anlatan Bekin, bu konuda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sorumluluk düştüğünü söyledi.

Doğan Bekin, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bekin, "105 yıl önce kurulmuş olan milli iradeyi kutlarken, İstanbul'da meydana gelen depremi göz ardı etmemeliyiz. Cenabıallah'tan ülkemizi, milletimizi bu tür felaketlerden korumasını temenni ederken, Hükümet'in de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini ve güzel yurdumuzun bu depremlerden korunması adına gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Türkiye'deki Fırat Havzası'na gözünü diktiğini dile getiren Bekin, "Bugün, Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan ayrıştırıcı politikaların temelinde Güney Sudan örneğinin yatmakta olduğu, milli egemenlik anlayışının tecellisi olan 23 Nisan 1920 ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek gerektiği düşüncesindeyiz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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