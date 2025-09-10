Doğan Bekin'den Katar Saldırısına Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırıya ilişkin "Katar saldırısı, ABD ve İsrail'in ikiyüzlü politikalarını ortaya koyma bakımından çok önemli bir gelişmedir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin, İsrail'e kayıtsız şartsız arka çıkarak bölgeyi büyük bir kaosa sürüklediğini söyledi.

İsrail'in, Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısına değinen Bekin, "ABD yönetiminin, siyonist İsrail'in mutlak güvenliği için bölge ülkelerini müdahaleci yöntemlerle hakimiyet ve kontrol altında tutabilme stratejisi gereği baskı ve şiddet yöntemleri ve dayatmacı adımları uygulamaktan kaçınmadığını, Katar'a yönelik son saldırıda görmek mümkündür." dedi.

Saldırıya tepki gösteren Bekin, "Katar saldırısı, ABD ve İsrail'in ikiyüzlü politikalarını ortaya koyma bakımından çok önemli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da şiddet sarmalı devam ederken Türkiye'nin istikrarlı ve huzurlu olması gerektiğini vurgulayan Bekin, istikrarsız bir Türkiye'nin istikrarsız bir bölge anlamına geleceğini belirtti.