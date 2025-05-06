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Doğan Bekin'den Birinci İznik Konsili'nin 1700. Yıl Dönümüne Dair Açıklamalar

Doğan Bekin'den Birinci İznik Konsili'nin 1700. Yıl Dönümüne Dair Açıklamalar
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün önemli olduğunu belirtti. Bekin, 9-13 Ekim 2024 tarihlerinde Saint Pishoy Manastırı'nda yapılacak 'İznik 2025' toplantısına dair bilgiler paylaştı ve toplantıya katılacak dini liderlerin sıfatlarının netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün iyi okunması gerektiğini kaydetti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü nedeniyle Mısır'ın İskenderiye kenti yakınlarında bulunan Natrun'da yer alan Saint Pishoy Manastırı'nda, 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında bir grup dini yöneticinin toplanarak, "inanç, misyon ve birlik" çerçevesinde "İznik 2025" toplantısının yapılması konusunda çalışma yürüttüklerini anlattı.

Vatikan kaynaklarının, Türkiye'nin davet etmesi durumunda bu toplantıya vefat eden Papa Franciscus'un yerine seçilecek papanın katılabileceği konusunda açıklamalar yaptığını aktaran Bekin, "Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü iyi okuyabilmek gerekir. Toplantıya katılacak Bartholomeos'un, yetkisini aşarak kendisini 'Rum Ortodoks Patriği' olarak ifade etmesi karşısında, yapılacak olan bu uluslararası toplantıya hangi sıfatla katılacağının hükümet yetkilileri tarafından açıklanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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