Doğalgaz nedeniyle bozulan yollarda kilit parke taşı tamirat çalışması yapılıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle merkeze bağlı bazı köyler doğalgaza kavuştu. Doğalgaz kullanımına başlanan Deregümü ve Kayı köylerinde altyapı çalışmaları dolayısıyla kilit parke taşlarının söküldüğü bölgelerde Isparta Belediyesi tarafından tamirat çalışmaları gerçekleştiriliyor. 2 köyde toplam 9 kilometrelik alanda kilit parke taşı kaplama çalışması yapılıyor.

Isparta'da merkeze bağlı Deregümü, Kayı, Yakaören ve Yazısöğüt köyleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle doğalgaz kullanmaya başlamıştı. Doğalgaz altyapısı yapılan köylerde Isparta Belediyesi tarafından yama asfalt çalışmaları yapılmıştı. Deregümü ve Kayı köylerinde doğalgaz altyapı çalışmalarından dolayı kilit parke taşları söküldü. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Deregümü ve Kayı köylerinde kilit parke taşı tamirat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, doğalgaz altyapısından dolayı sökülen kilit parke taşlarını tekrar döşüyor. Deregümü köyünde 6 kilometre, Kayı köyünde ise 3 kilometre uzunluğundaki alanda kilit parke taşı döşeme çalışması yapılıyor.

Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, Deregümü köyünün yüzde 99'una doğalgaz ulaştığını belirterek, doğalgaz altyapı çalışması sırasında kilit parke taşlarının söküldüğünü söyledi. Bu çalışmanın yaklaşık 6 kilometre alanı kapsadığını ifade eden Muhtar Toprakçı, "Isparta Belediyemiz bu alanlarda tamirat çalışmaları yapıyor. Çalışmalarda sona gelindi. Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e köyümüze vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş da geçen yıl Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle köylerine doğalgaz geldiğini söyledi. Doğalgaz altyapısından sonra Isparta Belediyesi'nin köyde yama asfalt çalışması yaptığına değinen Muhtar Kayabaş, "Kilit parke taşlarımızın tamiratları da yapılıyor. Yaklaşık 3 bin metrekare alanda kilit parke taşı çalışmamız var. Belediye Başkanımız sağ olsun bu çalışmayı yaptırıyor. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'den Allah razı olsun" diye konuştu.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, geçen yıl Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle şehir merkezine yakın köylere doğalgaz verildiğini belirtti. Bunlardan 2 tanesinin Deregümü ve Kayı köyleri olduğunu söyleyen Kaya, "Geçen sene doğalgaz verildikten sonra Deregümü köyünde sadece 6 kilometrelik kilit parke taşı, 1,5-2 kilometre civarında da asfalt hattı açıldı. Kış döneminde köylerimizin yama asfaltlarını tamamladık. Şimdi de Deregümü köyünde yaklaşık 6 bin metrekare kilit parke taşı kaplaması, Kayı köyünde ise yaklaşık 3 bin metrekare civarında kilit parke taşı kaplaması yapmaktayız" şeklinde konuştu. - ISPARTA