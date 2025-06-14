DMM: "Genelkurmay Başkanlığı'nın güvenlik duvarının İsrail ordusu ile doğrudan bağlantılı bir firmaya emanet edildiği iddiası doğru değildir"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Genelkurmay Başkanlığı'nın güvenlik duvarının İsrail ordusu ile doğrudan bağlantılı bir firmaya emanet edildiği iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Genelkurmay Başkanlığı'nın güvenlik duvarının İsrail ordusu ile doğrudan bağlantılı bir firmaya emanet edildiği iddiasını yalanladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın güvenlik duvarının İsrail ordusu ile doğrudan bağlantılı bir firmaya emanet edildiği iddiası, DMM tarafından yalanlandı. DMM' nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ve dünya barışını tehdit eden İsrail'le ilgili tutumu son derece nettir. Hal böyle iken Türk Silahlı Kuvvetleri ile İsrail arasında bağ kurmaya dönük yapılan paylaşımlar, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla başvurulan bir dezenformasyondur" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı'nın iddiada adı geçen firma ile hiçbir faaliyeti bulunmadığını daha önceki açıklamalarında kamuoyuyla paylaştığı belirtilerek, "Buna rağmen halkı yanıltıcı bilginin ısrarla servis edilmeye devam edildiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma TCK 217/A maddesi uyarınca suçtur. Milletimizin göz bebeği ve Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamaya dönük her türlü faaliyet hassasiyetle takip edilecek ve gerekli yasal süreçler izlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İran'ın Tel Aviv saldırısı güvenlik kamerasında: Umarız Gazzelileri anlamışsınızdır

İsraillilerin Gazzeli masumların neler yaşadığını tecrübe ettiği an
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi

İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.