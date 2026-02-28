Haberler

DMM: "Savaş başlayacağı iddiasıyla vatandaşların hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadeler dezenformasyon içermektedir"

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada 'savaş başlayacağı' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, vatandaşların paniğe kapılmamalarını ve yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelerini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında "savaş başlayacağı" iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine dair paylaşımların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'savaş başlayacağı' iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadeler dezenformasyon içermektedir. Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçleri, ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütülmekte olup; kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

