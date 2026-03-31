DMM'den ABD'ye ait bombardıman uçaklarının İncirlik Üssü'nü kullandığı iddialarına yalanlama

DMM'den ABD'ye ait bombardıman uçaklarının İncirlik Üssü'nü kullandığı iddialarına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinde yayılan 'ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yaptığı' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, paylaşım yapılan görüntülerin eski olduğu ve mevcut durumla ilgisi bulunmadığı vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, "ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" yönündeki dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Paylaşılan görsel ve videolar eski olup; planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir. Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye'nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur. Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İran savaşta 2. aşamaya geçiyor: ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak

İran savaşta yeni aşamaya geçiyor: Yarından itibaren hepsini vuracağız
Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı

Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal