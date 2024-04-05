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"Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan model Simurg Sarsılmaz, geçtiğimiz günlerde muhtar adayı olduğunu açıklamış ancak daha sonra ölüm tehditleri aldığını belirterek adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

'Tehdit alıyorum' diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti

DEM PARTİLİLER İLE KUTLAMA YAPTI

Bu açıklaması ile gündeme gelen Sarsılmaz, önceki sosyal medya hesabından Diyarbakır'da DEM Parti'nin belediye seçimlerini kazanması sonrası kutlama yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

'Tehdit alıyorum' diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM" DEMİŞTİ

Adaylıktan geri çekilmesinin ardından bir açıklama yapan Sarsılmaz, "Çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

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Kaynak: Haberler.com / Politika

Diyarbakır Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (3)

Bükücü:

Böyle muhtar adayımız oldu da biz mi oy vermedik. Bizim muhtar adayı Muhittin abi kazandı oy vermedim diye bana trip atıyor birde

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hakan er:

Hiç şaşırmadım

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Ali Tezel:

Yolcu yolunda işte.

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