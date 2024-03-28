Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su Başkanlığında Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin alınan tedbirleri gözden geçirmek üzere Diyarbakır Valisi Ali ihsan Su başkanlığında Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği Hevsel Salonunda düzenlenen toplantıda seçim sürecinin kentte huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler gözden geçirildi.

Toplantıya; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve ilgili kurum temsilcileri katildi. - DİYARBAKIR