Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yeni muhtar aday pusulalarını temizledi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Fatih Mahallesi'nin yeni muhtarının ilk icraatı, cadde ve sokaklara saçılan aday pusulalarını temizlemek oldu.

15 bin nüfusa sahip olan Fatih Mahallesi'nde 9 muhtar adayının yarıştığı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 26 sandıktan 23'ünde birinci çıkan yeni muhtar Hikmet Demir, seçimlerin ardından cadde ve sokaklara savrulan aday pusulalarını temizledi.

Yeni dönemde semt sakinlerine canla başla hizmet edeceğini belirten Hikmet Demir, "Doğup büyüdüğüm semtime hizmet etmek benim için gurur vericidir" dedi. - DİYARBAKIR