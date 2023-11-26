Diyarbakır Eğil'de AK Parti'nin belediye başkan aday adayı Ali İhsan Özaydoğdu istişare toplantısı düzenledi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 20 yıldan beri veterinerlik hizmeti veren AK Parti'nin belediye başkan aday adayı Ali İhsan Özaydoğdu, ilçede kalabalık bir grupla yerel istişare toplantısı düzenledi.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Eğil belediye başkanlığı için aday adayı olan Veteriner Hekim Ali İhsan Özaydoğdu, mahalle muhtarları ve ilçenin ileri gelenleri ile bir araya geldi. Özaydoğdu, doğup büyüdüğü ilçesinde 20 yıldan bu yana tarım ve hayvancılık alanında danışmanlık, serbest veterinerlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde veteriner hekim olarak görev yaptı.

Kendisine gösterilen ilgiden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür eden Özaydoğdu, "2019 yılı mahalli yerel seçimde de aday adayı olmuştum, ancak adaylık nasip olmadı. Şimdi muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda 31 Mart 2024 yerel seçim için aday adayı oldum. Bu yola hizmet belediyeciliği anlayışını benimseyerek çıktım, bu vesileyle bugün hedef ve projelerimi anlatmak için halkımızla bir araya geldik. Kendilerine herkesin adayı olacağımın sözünü verdim" dedi.

Özaydoğdu, halktan kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür etti. - DİYARBAKIR