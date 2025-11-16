Diyarbakır'da "Ortak Akıl Güçlü Şehir Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi İl Başkanlığınca Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayda, demokrasinin varlığını korumasının ve kurumsallaşmasının güçlü yerel yönetimlerden geçtiğine inanan bir siyasi gelenekten geldiklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Kaya, "Yeni başlayan süreçte Diyarbakır'ın öneminin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaya, süreç ile ilgili Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kurulmasının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyonun kurulmasıyla da başka bir aşamaya geçmiş olan, çatışmalı sürecin sona erdirilmesine dönük olan bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Sorunun kök nedenleri her ne kadar çok daha uzun yıllara dayansa da bugün konuştuğumuz özellikle 1984'ten bu yana çatışma ve şiddet ortamına sürüklenen bir yapının bugün nihayete ermesiyle ilgili bir süreçte önemli ve kritik eşikleri yaşıyoruz. Bugüne kadar kayıtlara giren resmi ya da gayriresmi 12-13 kez denenen bir metodun bugün de denenmeye başladığını görüyoruz. Umudumuz ve dileğimiz bunun başarıya ulaşması. Süreçten umutlu olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

"Terörsüz Türkiye" sürecine dair kamuoyu desteğinin kendilerini umutlandırdığını dile getiren Kaya, Saadet Partisi olarak da samimiyetle süreci desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin de parti olarak çalıştayı tüm illerde düzenlediklerini belirterek, "Şehirlerimizin sorunlarını tespit etmek ve bunlara ortak akılla çözümler ortaya koymak istiyoruz. Bugün de Diyarbakır'ımızın genel sorunları için toplanmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştay basına kapalı devam etti.

Çalıştaya, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile partililer katıldı.