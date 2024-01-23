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Diyarbakır'da kaymakam-imam tartışmasında AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi darp edildi

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Diyarbakır Kulp'ta cuma hutbesi sırasında şehitlerle ilgili bölüme hutbede yer vermediği için kaymakam tarafından uyarılan ve darp edildiği iddiasında bulunan imamın akrabaları, AK Parti İlçe Başkanı Abdulselam Toprak'ın kardeşini darp etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hutbede şehitlerle ilgili bölümü atladığı için ilçe kaymakamı tarafından uyarılan ve darp edildiğini iddia eden imamın akrabaları AK Parti İlçe Başkanı Abdulselam Toprak'ın kardeşi M. Toprak'ı darp etti.

AK Parti İlçe Başkanı Abdulselam Toprak'ın kardeşi M. Toprak, kaymakamlık binasına girerken cami hocasının akrabaları tarafından sözlü tacize uğradı, ardından darp edildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Olaya karışanların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kulp Kaymakamı Burak Akeller, cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü atladığı için İmam M.K.'yı uyarmış, imamsa mikrofonla darp edildiği iddiasında bulunmuştu. Kaymakam Akeller, konuyla ilgili "Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim." demişti.

İmamın, "Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım" sözüne sinirlendiğini belirten Akeller, "Ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim." ifadelerini kullanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konu hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında "Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller, Cuma Hutbesi'nde şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği metni tam okumasını sağlamıştır." demişti.

Yerlikaya, iddiaların bakanlık tarafından incelendiğini belirterek "Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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