Diyarbakır'da Firari Hükümlüler Tutuklandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar sonucunda, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan hakkında 27 yıl 8 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ.G, "kasten yaralama" suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.