Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler çocuklarına teslim olmalarını istedi

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Oğlunun 2015'te kandırılarak kaçırıldığını belirten Mevlüde Üçdağ, " İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor" dedi.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, HDP il binası önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Oğlunun 1 Haziran 2015'te PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını söyleyen Mevlüde Üçdağ, oğlu için çadırda olduğunu ve 9 yıldır hiçbir şekilde haber alamadığını belirtti. "İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor" diyen Üçdağ, "Ne hakları var evladımı götürdüler. 8-9 yaşındaki çocukların dağda ne işi var? Ben, eşim ve buradaki aileler hepimiz sağlığımızdan olduk. O çocuk gittiği gün o aile de yıkılıyor, o eve ateş düşüyor" dedi.

Kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ ise, 5 yıldır çadırda nöbet tuttuğunu belirterek, "Benim annem de sağlığından oldu, hastadır. Hiçbir şekilde vazgeçmedim, sonuna kadar da savaşıyorum. Süleyman, beni görüyorsan, duyuyorsan gel teslim ol" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR