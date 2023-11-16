Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler çocuklarına teslim olmalarını istedi
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Diyarbakır'da çocukları kaçırılan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Aileler, HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor.
Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Oğlunun 2015'te kandırılarak kaçırıldığını belirten Mevlüde Üçdağ, " İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor" dedi.
Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, HDP il binası önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Oğlunun 1 Haziran 2015'te PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını söyleyen Mevlüde Üçdağ, oğlu için çadırda olduğunu ve 9 yıldır hiçbir şekilde haber alamadığını belirtti. "İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor" diyen Üçdağ, "Ne hakları var evladımı götürdüler. 8-9 yaşındaki çocukların dağda ne işi var? Ben, eşim ve buradaki aileler hepimiz sağlığımızdan olduk. O çocuk gittiği gün o aile de yıkılıyor, o eve ateş düşüyor" dedi.
Kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ ise, 5 yıldır çadırda nöbet tuttuğunu belirterek, "Benim annem de sağlığından oldu, hastadır. Hiçbir şekilde vazgeçmedim, sonuna kadar da savaşıyorum. Süleyman, beni görüyorsan, duyuyorsan gel teslim ol" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR