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Diyarbakır'da Eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti

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Politika Haberleri

Diyarbakır'da eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

DİYARBAKIR'da eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Yıldırım (35), kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda önceki dönem İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Yıldırım, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, yaptığı açıklamada, "Önceki dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hatice Yıldırım'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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