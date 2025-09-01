Diyarbakır'da Barış Yürüyüşü Gerçekleştirildi

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ankara'da kimi önemli gelişmeler var, doğrudur. Parlamentoda bir komisyon kurulmuştur. Komisyon bir süredir çalışmalarını devam ettiriyor. Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmayı elbette ki kıymetli buluyoruz" dedi.

Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'nde başlayıp Ofis semtinde son buldu. Programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri ile belediye eş başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşte barış sloganları atıldı, ardından halaylar çekildi.

'HEPİMİZİN BARIŞA İHTİYACI VAR'

Burada konuşan Hatimoğulları, barış komisyonunun çalışmalarını kıymetli bulduklarını belirterek, "Ankara'da kimi önemli gelişmeler var, doğrudur. Parlamentoda bir komisyon kurulmuştur. Komisyon bir süredir çalışmalarını devam ettiriyor. Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmayı elbette ki kıymetli buluyoruz. Verilen mesajları çok kıymetli buluyoruz. Ancak bu süreçte daha ciddi, daha somut ve daha amacına odaklanmış bir çalışmayı hep beraber bekliyoruz. Bugün gerçekleşen bu yürüyüş bize bir kez daha gösterdi ki bütün halklarımız barışa susamış. Bütün halklarımız barış istiyor. Dün ve bugün gerçekleşen mitinglere, yürüyüşlere, Türkiye genelinde, değerlendirdiğimizde bugün yakalamış olduğumuz bu tarihi fırsatın ne kadar önemli olduğunu halklarımız çok iyi kavramış durumdadır. Hepimizin barışa ihtiyacı var ve hepimizin kendi rengiyle, kendi diliyle barışı hem dillendirmeye hem sesini yükseltmeye hem de barışı örgütlemeye ve inşa etmeye ihtiyacı var. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. ve bizler mutlaka başaracağız. Barışı mutlaka inşa edeceğiz" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,