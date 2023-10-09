Diyarbakır Bismil'de Asayiş Uygulamaları Sonucunda 15 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir hafta boyunca gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı. Uygulamalar sonucunda çalıntı motosikletler, silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Bismil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "huzur" uygulamaları kapsamında ilçe merkezindeki eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler ile okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirdi.

Son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda, 18'i çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı, çalıntı 8 motosiklet ile bisiklet, 4 tabanca, 28 mermi, av tüfeği, 25 fişek, 12 kök Hint keneviri, 90,85 gram narkotik madde, 28 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.