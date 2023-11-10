Diyarbakır Anneleri: Oğluma 'teslim ol' çağrısı

- Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önündeki çadırda oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 530 gündür aralıksız devam ediyor.

Oğlu Mahmut'u ölmeden önce son bir kez görmek istediğini söyleyen Bedriye Uslu, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Yaz kış demeden oğlu Mahmut için çadırın yolunu tuttuğunu belirten Uslu, "Yaz kış demeden oğlum için her gün bu çadırın yolunu tutuyorum. İnşallah bir günde ben oğluma kavuşacağım. Eğer bizim çocuklarımızı kim götürüp bu işlere sebep olduysa, ben sağken onlarında bizim gibi olduğunu göreyim. Eğer Mahmut beni görüp duyuyorsan gel güvenlik güçlerimize 'teslim ol'. Artık bu yolları git gel yorulduk. Evlat hasretinden dolayı Sabahları doğru düzgün kahvaltı yapamıyoruz. Hemen çadıra geliyorum belki oğlumdan bir haber vardır diye. Oğlum seni çok özledim ölmeden seni son bir kez göreyim" dedi.