Diyarbakır AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kaymakamı ziyaret etti

Diyarbakır AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Karaaslan, Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Yılmaz, AFAD personelinin önemli görevlerini yerine getirdiğini belirtti ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Karaaslan ise ilçede yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi ve Kaymakam Yılmaz'a teşekkür etti.

Diyarbakır AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Karaaslan, Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Acil durumlara müdahalede devamlı hazır olunmasının önemine değinen Kaymakam Yılmaz, bu açıdan AFAD personelinin çok kıymetli ve önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. AFAD personelinin sürekli kendini yenileyerek çalışmasının önemine dikkat çeken Kaymakam Yılmaz, doğal afetlere karşı ülke olarak her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Kaymakam Yılmaz, AFAD ekiplerinin her zaman hazır bulunmasının önemli olduğunu vurgulayarak AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Karaaslan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Karaaslan ise ziyarette AFAD olarak ilçede yapılacak olan yatırımlar konusunda İlçe Kaymakamı Vahit Yılmaz'a bilgiler vererek, misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Yılmaz'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR