Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından mesaj yayımlandı. Açıklamada, "Müşterek hafızamızda müstesna bir yeri olan 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğinin en berrak sembolüdür" ifadelerine yer verildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, aziz milletimin büyük bir cesaretle mücadele ederek tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıldönümünü idrak etmenin onur ve heyecanını yaşadıkları belirtilerek, "Bu onurlu günde, vatanımız, bayrağımız, hürriyetimiz ve mukaddes değerlerimiz uğrunda feday-ı can eden şehitlerimizin aziz hatıralarını bir kez daha iftiharla yad ediyoruz. Müşterek hafızamızda müstesna bir yeri olan 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğinin en berrak sembolüdür. Bundan bir asır önce, vatan topraklarını işgal etmeye gelen sömürge kuvvetlerine karşı sarsılmaz bir imanla direnen aziz milletimiz, bu topraklarda ilelebet özgürce yaşayacağını şanlı bir zaferle tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük zorluklar ve imkansızlıklar içinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yekvücut olarak kahramanca mücadele eden milletimiz, kazandığı zaferle adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu şanlı zafer, aynı zamanda hürriyetine meftun bir milletin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin de ilanı olmuştur. Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir" açıklamasında bulunuldu.

"Ecdadımızın uğruna mücadele verdiği değerleri yaşatarak nesillerimize aktarmak önemli görevlerimizdendir"

30 Ağustos Zaferi'nin bugüne dair önemli görev ve sorumluluklar yüklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu manada en temel görevimiz, istiklal mücadelesinin niçin yapıldığını ve zaferin nasıl elde edildiğini bütün yönleriyle okumak, tarihin dönüm noktalarından biri olan bu şanlı zaferin arka planındaki yüksek inancı, ruhu ve şuuru her daim diri tutmaktır. Bununla birlikte ecdadımızın uğruna mücadele verdiği değerleri yaşatarak nesillerimize aktarmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve her daim milletimizin huzur ve refahı için çalışmak da önemli görevlerimizdendir. Bu vesileyle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyoruz. Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz." - ANKARA