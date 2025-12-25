Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Regaib Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Regaib Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Regaib Gecesi, zamanın hızla akıp gittiği bir dünyada, bizleri durup düşünmeye, hayatımızı muhasebe etmeye, bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeye çağırır. Niyetlerimizi yenileyerek kalplerimizi iyiliğe, adalete, merhamete ve hakkaniyete yöneltmemiz ve hayatımızı bu değerler üzerine yeniden kurmamız gerektiğini hatırlatır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Regaib Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Üç ayların manevi iklimine girildiğini hatırlatan Arpaguş, "Regaib Gecesi'nin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaib Gecesi'nin, Yüce Allah'ın kullarına lütuf ve ikramlarını hatırlatan müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Arpaguş, bu gecenin kalplerin uyanışına vesile olduğunu ifade ederek, "Kuşkusuz bu özel vakitler, sıradanlığın içinde körelen kalplerimizi uyandırmak, ibadet bilincimizi ve kulluk şuurumuzu diri tutmak için ilahi bir hatırlatmadır. Bu tür vakitler, insanın kime ve neye rağbet ettiğini, nelere değer verip yöneldiğini samimiyetle sorgulaması için önemli duraklardır. Zira insan; hayatını değer verdiği ve yöneldiği şeyler etrafında şekillendirir. Gönlün yöneldiği taraf, söz, tutum ve davranışların da istikametini tayin eder" dedi.

Regaib Gecesi'nin bireysel ve toplumsal muhasebe için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Arpaguş; bizleri, rağbete müstahak bütün güzelliklerin sahibi olan Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamaya davet eder. İçinde bulunduğumuz bu mübarek aylarda yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını, gönüllerimizin hakiki değerlere yönelmesini, hayatımızın istikamet bulmasını ve bizler için tüm hayır kapılarının açılmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin Regaib Gecesi'ni tebrik ediyor; İslam coğrafyasında devam eden çok boyutlu şiddetin, zulmün bir an önce durmasını, yerini barış ve huzura bırakmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA