Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar soykırımdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, bu saldırıları soykırım olarak nitelendirdi ve ümmeti Muhammed'in suskunluğunu eleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, "Eşi görülmemiş bu soykırımı gerçekleştiren gözü dönmüş caniler, cesaretlerini ümmeti Muhammed'in suskunluğundan ve dağınıklığından almaktadır" dedi.

Diyanet İşleri Bakanı Erbaş, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir dizi programa katıldı. Erbaş, önce Ayyıldız Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışına katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Müftülerin, hocaların, vaizlerin derdinin Peygamber ahlakına uygun çocuklar yetiştirmek olduğunu söyleyen Erbaş, "4-6 yaş arasındaki Kur'an kurslarındaki amacımız, yüce bir ahlak üzere gönderilen peygamberimizi çocuklarımıza tanıtmaktır. Gençlerimizi de, gençlik merkezlerine davet ederek peygamberimizi tanıtmak amacındayız. Üniversitelerde 9, üniversite öncesi 18 milyon öğrencimiz var. Dünyada, nüfusu bizim öğrenci sayımızdan az 140 kadar ülke var. Şu zenginliğe bakar mısınız" dedi.

Konuşması sonrası kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştiren Erbaş, gençlik merkezini gezdi.

"Biz, camilerde sadece ibadet etmiyoruz"

Ayyıldız Diyanet Gençlik Merkezi'nin ardından aynı ilçedeki Enes bin Malik Camii ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışını da gerçekleştiren Erbaş, şehirlerin medeniyet merkezinin camiler olduğuna dikkati çekerek, "Nasıl ki Yesrib'i, Mescid-i Nebi medeni bir şehir haline getirdiyse, işte burada Enes bin Malik Camii de bu mahallenin daha medeni bir yer olmasına katkı sağlayacak inşallah. Çünkü biz, camilerde sadece ibadet etmiyoruz. Camilerimizin minberleri, her cuma medeniyetimizin ilkelerini toplumumuzla paylaşalım diye var. Orada, Rabbimizi ve Kur'an'ı anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu caniler, cesaretlerini ümmeti Muhammed'in suskunluğundan alıyor"

Açılışını gerçekleştirdiği Enes bin Malik Camii'nde hutbe de irad eden Erbaş, ardından Cuma namazını kıldırdı.

Hutbede İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Erbaş, Filistinlilerin yaklaşık bir asırdır kendi vatanlarında baskı, esaret ve zulüm altında yaşamaya mahkum edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün de Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştirilmektedir. Eşi görülmemiş bu soykırımı gerçekleştiren gözü dönmüş caniler, cesaretlerini ümmeti Muhammed'in suskunluğundan ve dağınıklığından almaktadır. Oysa yüce dinimiz İslam, bizleri vahdete çağırmaktadır. Birlik olmaya, birlikte hareket etmeye davet etmektedir. Sadece dualarımızı değil, bilgimizi, gücümüzü, maddi ve manevi imkanlarımızı birleştirmemizi istemektedir. Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen cinayetlere seyirci kalmak, hatta destek olmak, bütün insanlığın ayıbıdır. Zira kendilerini diğer insanlardan üstün tutan, yeryüzünü özel mülkleri gören zalimler, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın geleceğine kastetmektedir. Ülkemiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun böyle bir katliama karşı çıkmak insan olmanın gereğidir. Zulüm nerede işlenirse işlensin, zalime dur demek insan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme rıza göstermek de zulümdür." - ANKARA