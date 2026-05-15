Dışişleri Bakanlığı: "Yemenli taraflar arasında tutukluların serbest bırakılması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yemenli taraflar arasında Amman'da gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tutukluların serbest bırakılması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İlgili tüm tarafların sürece sundukları katkıları takdirle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması yönündeki gayretlere ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Yemen'in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı barışın teminine yönelik çabalara olan desteğini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı