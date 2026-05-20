Dışişleri Bakanlığı: "İsrailli bir bakanın Sumud Filosu katılımcılarına sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını kınadı. Açıklamada, alıkonulan vatandaşların serbest bırakılması için girişimlerin sürdüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir. Alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapılmakta olup, en kısa zamanda sonuç alınması için çabalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
