Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın açıkladığı Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ülkenin istikrarı için önemli olduğunu belirtti. Anlaşmanın Suriye halkına ve bölgeye güvenlik sağlayacağını umduğunu ifade etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz. Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir. Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte, Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz. Türkiye, Suriye Hükümeti'nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

