Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Sel Felaketine Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlayarak, 'Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıplarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık mesajında, "Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA

