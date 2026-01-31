Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'da yaşanan terör saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırılarını kınayarak, hayatını kaybeden askerler için başsağlığı diledi ve terörle mücadelede Pakistan ile dayanışma mesajı verdi.
Dışişleri Bakanlığı, bugün Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırılarını kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika