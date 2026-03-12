Haberler

Dışişleri: İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınayarak, bu eylemlerin uluslararası insani hukukun ağır bir ihlali olduğunu belirtti. Bakanlık, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " İsrail'in Lübnan'da yaklaşık 1 milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir. Yayılmacı İsrail'in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir. İsrail'in Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

İran'ın dünyayı alt üst eden kararı Trump'ın işine gelmiş
Hamaney 'Babamın naaşını gördüm' diyerek anlattı: Sağ elini...

Hamaney "Babamın naaşını gördüm" diyerek anlattı: Sağ elini...
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı