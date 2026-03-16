Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Lübnan'da başlattığı kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır. Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
