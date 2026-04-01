Dışişleri Bakanlığı: "Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Filistinlilere yönelik idam cezası düzenlemesini kınayarak, uluslararası toplumu işgalci güç İsrail'in hukuksuz adımlarına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen idam cezası yasası hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz. İşgalci güç İsrail'in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür. Başta BM olmak üzere, uluslararası toplumu işgalci güç İsrail'in ırkçı ve hukuksuz adımlarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

