Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tepki: Uluslararası Hukukun İhlali

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tepki: Uluslararası Hukukun İhlali
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Madleen' adlı yardım gemisine müdahalesini kınayarak, bu eylemin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve İsrail'in terör devleti olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in "Madleen" adlı yardım gemisine müdahalesine tepki göstererek "Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in "Madleen" adlı yardım gemisine müdahalesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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