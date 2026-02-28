Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İran'daki mevcut güvenlik durumunun hassas olduğunu belirterek, vatandaşların dikkatli olmalarını ve acil durumlar haricinde seyahatlerini ertelemelerini önerdi. Ayrıca İran'daki temsilciliklerin acil durum iletişim bilgileri de paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık, İran'daki mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık, İran'daki vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran'a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

Açıklamada, Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye'ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.

Bakanlık, İran'daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini de paylaştı:

"Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr)

Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr)

Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr)

Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

