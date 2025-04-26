Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Patlama için Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki bir patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı ve yaralılara acil şifa diledi.
Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Hürmüzgan vilayetinde meydana gelen patlamada patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında, " İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda bugün meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika