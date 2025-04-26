Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Patlama için Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Hürmüzgan vilayetinde meydana gelen patlamada patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında, " İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda bugün meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA