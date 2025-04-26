Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

İki ülke arasında çatışmalar kritik noktada şiddetlendi!
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

16 yaşındaki genç, testisini kaybetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Patlama için Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Patlama için Taziye Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki bir patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı ve yaralılara acil şifa diledi.

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Hürmüzgan vilayetinde meydana gelen patlamada patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında, " İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda bugün meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.