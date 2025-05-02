Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Conscience' Gemisine Yönelik Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyreden 'Conscience' isimli gemiye gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu 'Conscience' adlı gemiye Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada saldırı düzenlendiğini belirterek, mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Keçeli, "Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Geminin İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır" dedi. - ANKARA