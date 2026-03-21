Dışişleri Bakanlığı: "Son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da artan yerleşimci terörü ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınayarak, bölgedeki barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz. İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
