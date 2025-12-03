Bakanlık resti çekti! 'Barzani Karargahı Sözcülüğü'ne çok sert Bahçeli tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Barzani Karargahı Sözcülüğü adına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ, İZAHAT İSTENMİŞTİR"

Açıklamada Bahçeli'yi hedef alan ifadelerin kabul edilemez olduğu belirtilirken; "KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barzani Karargahı Sözcülüğü adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Bahçeli, Barzani'nin Şırnak ziyaretinde korumalarının görüntüsüne tepki göstererek "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Barzani Karargahı Sözcülüğü, Bahçeli'yi hedef almıştı.