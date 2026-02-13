Haberler

Dışişleri: Bangladeş'teki seçimlerin suhuletle gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te gerçekleştirilen Ulusal Meclis seçimleri ve anayasa referandumunun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Seçimlerin ve referandumun sonuçlarının Bangladeş'te demokrasiye katkı sağlamasını umuyor.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bangladeş'te Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bangladeş'te dün düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizden gözlemcilerin de takip ettiği seçimin ve referandumun sonuçlarının Bangladeş'te demokrasiye, istikrara ve refaha katkı sunmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde Bangladeş'le ilişkilerimizin her alanda daha da gelişerek ilerlemesine yönelik irademizi teyit ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararlarına zehir zemberek yanıt
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Maça saatler kala yıldız isimden kahreden haber