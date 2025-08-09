Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan-Ermenistan Barışı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barış için sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirtti. Vaşington'da kayda geçirilen iradeyi önemseyen Bakanlık, bölgesel barış ve istikrar için bu adımın kritik olduğunu vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün (8 Ağustos) Vaşington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Vaşington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD Yönetimi'nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz. Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

