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Dışişleri Bakanlığı, Krakow'daki terör saldırısı için taziye mesajı yayımladı

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Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Krakow şehrinde dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirterek yakınlara ve Polonya halkına taziye, yaralılara acil şifa diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Polonya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Polonya'nın Krakow şehrinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Polonya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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