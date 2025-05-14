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Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Özel Temsilcisi Atanması AB'nin İç Meselesidir

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Özel Temsilcisi Atanması AB'nin İç Meselesidir
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi atanmasını AB'nin iç meselesi olarak değerlendirdiklerini belirtti. AB'nin Kıbrıs meselelerine taraflı yaklaşımını eleştirdi ve yeni müzakere sürecinin iki devlet arasında olması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Avrupa Komisyonu tarafından ' Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, AB'nin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. Nitekim AB, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı'nı reddetmelerine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirmiştir" dedi.

Avrupa Komisyonu tarafından 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması hakkındaki sorulan soruya cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Avrupa Komisyonu tarafından "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması kararını, AB'nin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. Nitekim AB, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı'nı reddetmelerine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirmiştir. Aradan geçen sürede Kıbrıs meselesine ilişkin olarak münhasıran Rum tarafının tutum ve iddialarını savunagelen AB'nin söz konusu tarafgir yaklaşımının son dönemde daha da pekiştiğini gözlemlemekteyiz. Diğer taraftan, söz konusu yetkilinin, Rum tarafını, Kıbrıs Adası'ndaki gerçekleri artık kabullenmeye sevk etmesini ve bu şekilde Rumların, ileride girişilebilecek yeni bir müzakere sürecinin bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütüleceğini idrak etmelerine yardımcı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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