Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı."

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı." - ANKARA

