Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, bölgede yaşanmakta olan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında, Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı