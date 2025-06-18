Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımaları ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika