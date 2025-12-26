Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklamanın, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık oluşturmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini belirterek, "Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli, İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklamanın, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık oluşturmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini belirterek, "Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır. Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır. Afrika Boynuzu'nda barış ve güvenliğe önem veren ve Somali'nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA