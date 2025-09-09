Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail'in Katar'daki saldırısı) Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer...
Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail'in Katar'daki saldırısı) Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız."
Dışişleri Bakanlığı : "( İsrail'in Katar'daki saldırısı) Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika