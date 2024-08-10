Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'deki Okul Binasına Saldırısı İnsanlığa Karşı Suç

Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Gazze'deki bir okul binasına yaptığı saldırı hakkında, "İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir. Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır." - ANKARA