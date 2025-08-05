Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yurt dışı eğitimine ilişkin asılsız iddialara yanıt vererek, belgelerle desteklenen lisans ve yüksek lisans diplomalarını kamuoyuna sundu.

BAKAN FİDAN'IN DİPLOMASI İLE İLGİLİ İDDİALARA BELGELİ YANIT

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, belgelerle yanıt verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) denklik başvurusunda bulunmuş; aşağıdaki belgede de görüleceği üzere lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla verilmiştir. Bakan Fidan daha sonra Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURULMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme getirilen iddiaları yalanlayarak, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir. Esasen bu iddialara hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Yüksek Öğretim Kurulu belgeleriyle yanıt vermişti. Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti. (https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570's=46)

Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM'de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)

Sözkonusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulmaktadır" ifadesini kullandı.