Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi

Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yurt dışı lisans eğitimiyle ilgili ortaya atılan iddialara İletişim Başkanlığı'ndan belgelerle yanıt geldi. İddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yurt dışı eğitimine ilişkin asılsız iddialara yanıt vererek, belgelerle desteklenen lisans ve yüksek lisans diplomalarını kamuoyuna sundu.

BAKAN FİDAN'IN DİPLOMASI İLE İLGİLİ İDDİALARA BELGELİ YANIT

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, belgelerle yanıt verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) denklik başvurusunda bulunmuş; aşağıdaki belgede de görüleceği üzere lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla verilmiştir. Bakan Fidan daha sonra Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURULMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme getirilen iddiaları yalanlayarak, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir. Esasen bu iddialara hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Yüksek Öğretim Kurulu belgeleriyle yanıt vermişti. Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti. (https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570's=46)

Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM'de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)
Sözkonusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulmaktadır" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

hangi yıllarda University of Maryland University College de okumuş, 4 yıl abd de görev mi yapmış, yapmadı bildiğim, 15 yılının dolması beklendi zorunlu hizmet, kendi mi ayrıldı yoksa TSK dan ayrılmaya mı zorlandı, askerlik sonrası 2 yıl Avustralya devletine çalışmadı mı Ankarada, ne görev yaptı, açıklayın bilelim ya, nereli olduğu bile gizlendi yıllarca Van lı Kürt olmak suç mu neden gizlendi, sahi aşireti ne durumda, aralarında örgüy üyesi var mı, devletçi mi tamamı, kamuoyu merak ediyor .

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Haber YorumlarıDoğu Eşrefoğlu:

sanane, devlet sen ve senin gibilere ne yaptığını açıklamak zorunda değil.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

adam assubay ken ingilterede simdi kapatilmis ve yabanci casus yetisdirdigi iddia edilen bir üniversiteden mezun oldugu söyleniyor hatta yanlis hatirlamiyorsam yillar önce aptullah gül, hulisi akar ve gazeteci fehmi koru ile ayni zamanda okuduklari haber olmustu.

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Dezenformasyonla Mücadele merkezi trışkasın gerçekten.. Sizleri sürekli kendi uydurmalarınıza destek çıkmanın yanında gerçekten tarafsız şekilde mücadelenizi görmek isteriz becerebilirseniz :))

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Haber Yorumlarımk6ttqs425:

O belgeler nerden acaba?Belge olunca gerçek mi olmuş oluyor hele hele AKP’de güldüm valla

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