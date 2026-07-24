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Dışişleri Bakanlığı: "Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimci terörünü kınıyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı tarafından, Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünün kınandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünün kınandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından bugün dört Filistinlinin katledilmesi, İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucudur. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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